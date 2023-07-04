Щит путина? В рф хотят оправлять россиян в Крым через зону "спецоперации"

россияне ломятся в Крым

Вокруг оккупированного Крыма наблюдается странная активность. На полуостров, где регулярно раздаются взрывы, внезапно устремились тысячи россиян. Они уже образовали гигантскую пробку на Крымском мосту, а теперь их планируют завозить туда через захваченные Запорожскую и Херсонскую области. Более того, для перевозки "курортников" рф выделяет десантные корабли военного флота.

Об это сообщает "Телеграф".

Так, во время своего очередного совещания с чиновниками, российский диктатор владимир путин предложил перенаправить автомобильный поток в Крым через захваченные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами — с региональными, с транспортным ведомством, с МЧС, с МВД. Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать", — сказал он.

А в то же время, по информации министра транспорта рф виталия савельева, он договорился с министром обороны сергеем шойгу о привлечении военных к перевозке людей в оккупированный Крым. Для этого оккупанты хотят использовать два десантных корабля.

"Если они будут делать по пять рейсов за сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть всего 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе", — утверждает российский чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что только сегодня, 4 июля, в Севастополе слышали громкие взрывы, а Подмосковье было атаковано беспилотниками.