Кому паніка через ЗАЕС, а кому – відпочинок на морі: на окупованих територіях кілометрові пробки (відео)

Росіяни не втратили бажання поплавати в морі в окупованому Криму

Через нагнітання росіянами ситуації навколо Запорізької АЄС та радіологічної загрози люди активно виїжджають — черги на кордоні між Україною та росією в районі Новоазовська розтяглися на 30 кілометрів. Також виникли пробки у напрямку окупованого Криму.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Домінують українські номери Запорізької області. Водночас черга на зворотний напрямок. Фури пруть у Крим. Автошлях Новоазовськ – Сімферополь залишається майже єдиною логістичною артерією для Криму", — написав він.

Своєю чергою росЗМІ повідомляють, що на Керченському мосту у бік Криму утворилася пробка завдовжки три кілометри, але ймовірно, вона зростатиме. За їхніми даними, це пов’язано із наближенням вихідних. Минулого тижня пробка розтяглася до 13 км, росіяни дуже ретельно перевіряли всіх охочих в’їхати на півострів.

Як повідомляв "Телеграф", навколо окупованого Криму спостерігається дивна активність із початку липня. На півострів, де регулярно лунають вибухи, раптово кинулися тисячі росіян. Вони утворили гігантський затор на Кримському мосту, і їх хочуть завозити туди через захоплені Запорізьку та Херсонську області. Щобільше, для перевезення "курортників" росія виділяє десантні кораблі військового флоту.