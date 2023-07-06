Одной проблемой меньше: в "Энергоатоме" рассказали хорошие новости с ЗАЭС

Ремонтные работы окончены

Украинские энергетики отчитались о ликвидации очередной проблемы, которая возникла на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним, что в ночь на 4 июля ЗАЭС потеряла питание из основной внешней линии электропередачи. Из-за этого станция временно перешла в режим частичного блэкаута. Атомный объект пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отремонтированную и вновь подключенную к станции только 1 июля, а поврежденную – еще четыре месяца назад.

Как стало известно, 6 июля ремонтные работы были выполнены, а станция вернулась к обычному потреблению электроенергии.

"Питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", — рассказал Котин.

Напомним, ранее мы писали о том, что следующей после Каховской ГЭС российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС. Уже сейчас некоторые захватчики покидают атомную станцию, а в Украине усиленно готовятся к наихудшему сценарию — теракту с выбросом радиации. Для этого, например, в Запорожской области провели масштабные "ядерные" учения.