Грубе порушення правил експлуатації: "Енергоатом" б’є на сполох через ситуацію на ЗАЕС

У росії добре знають, що такі дії проводити заборонено

Росіяни перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС у режим "гарячої зупинки", що суперечить правилам та порушує ядерне законодавство України.

Як йдеться в повідомленні "Енергоатому", подібні дії є грубим порушенням вимог ліцензії з експлуатації цієї ядерної установки, оскільки зараз вона має бути переведена в стан "холодної зупинки".

"Це свідоме та навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання", — зазначив голова "Енергоатому" Петро Котін.

Як відомо, "холодна зупинка" – це режим, при якому припиняється ядерна реакція, а реактор (якщо він підключений до електроживлення) може залишатися довго заглушеним при низькому тиску та низькій температурі води, що охолоджує.

Своєю чергою "гаряча зупинка" — це режим, при якому гаряча вода, що утворюється під час роботи станції, йде на обігрів будинків. Вода нагрівається від непрацюючого реактора.

Оскільки через знищення Каховської ГЕС водосховище практично зникло, то це створило ризик виникнення браку води для охолодження реакторів, а значить і виникнення аварії та порушення радіаційної безпеки.

Як повідомлялося раніше, директор "Енергоатому" Петро Котін раніше пояснив, чому води для охолодження ЗАЕС може вистачити ще на кілька років.