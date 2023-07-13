росія хоче вивести ЗАЕС з "безпечного режиму" - а в МАГАТЕ спокійні

Експерти МАГАТЕ настійно рекомендують росіянам перевести ЗАЕС у безпечний режим

Російські окупанти на захопленій Запорізькій АЕС збираються перевести четвертий енергоблок із "холодного" режиму (найбезпечніший) у "гарячий".

Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

Окупанти стверджують, що це потрібно для виведення блоку №5 з "гарячого" у "холодний" зупин для проведення профілактичних робіт. Інші блоки залишаються в режимі "холодного" зупину.

У МАГАТЕ зазначають, що пар, що виробляється одним блоком під час гарячого зупину, використовують для різних цілей ядерної безпеки, включаючи переробку рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

Жодних побоювань щодо запуску енергоблоку фахівці агентства не висловлюють, але зазначають, що настійно рекомендують окупантам перевести всі енергоблоки в "холодний" режим.

"Експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дозволило б перевести всі енергоблоки у стан "холодного" зупину, оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодного" зупину", — зазначають у МАГАТЕ.

Для довідки: "Холодний" зупин — це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низької температури охолоджувальної води.

"Гарячий" зупин — режим, при якому гаряча вода, що утворюється під час роботи станції, йде на обігрів будинків. Вода нагрівається від реактора, який не працює. Робиться це за рахунок зовнішньої електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директор "Енергоатому" Петро Котін раніше пояснив, чому води для охолодження ЗАЕС може вистачити ще кілька років.

Також ми повідомляли, що Рафаель Гроссі створив план захисту ЗАЕС, що складається з п’яти принципів.