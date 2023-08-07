Украина до сих пор продает россии титан для боевых ракет и самолетов – расследование

Титановое сырье из Украины через фирмы-прокладки оказывается в стране-агрессоре

Во время полномасштабной российско-украинской войны значительная часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников попадает в страну-агрессора. Таким образом россия использует украинский металл для производства ракет и самолетов.

К таким выводам пришли журналисты РБК-Украина, которые в расследовании ссылаются на инсайдеров, работающих в титановой отрасли.

Сообщается, что с июля 2022 года по апрель 2023 года Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), которая принадлежит государству, отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан.

"По данным, полученным от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в российскую федерацию", — говорится в материале РБК-Украина.

Речь идет о продаже титанового концентрата компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии. Среди основателей этих фирм есть россияне или же компании работают со страной-агрессором.

В качестве примеров в материале указаны такие компании-прокладки, как Sic Luceat Lux KFT (Венгрия), которая сотрудничает с московскими и белгородскими компаниями, и BioProfTech Sp.zoo (Польша) с основателем-россиянином.

Кроме того, в расследовании говорится, что уже около 2 тонн титановой продукции распродал в 2022 году "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ООО ЗТМК), ранее принадлежащий Дмитрию Фирташу. Сделки на сумму 276,6 млн гривен заключены с компаниям из Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, которые связаны с рф или имеют российских учредителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рф закупает у западных стран микроэлектронику для ракет. Известно, какие государства "помогают" в производстве российского вооружения.