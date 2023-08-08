Титан или "Титаник"? В чьих интересах правительство и Фонд госимущества срывают приватизацию отрасли?

Бизнес Телеграф разбирался, кому может быть невыгодна продажа компании в частные руки

Один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, государственная Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), генерирует более 100 млн гривен убытков в год. Хотя по потенциалу промышленный гигант, в котором работает около 6 тысяч рабочих, может приносить миллиардные прибыли.

"Бизнес Телеграф" собрал четко указывающие факты: компанию просто убивают по заказу пророссийского олигарха.

Правительство и Фонд госимущества вдохновенно имитируют подготовку приватизации одного из самых дорогих активов государства – "Объединенной горно-химической компании". Объявлено намерение провести конкурс в IV квартале 2023 года. Но все указывает на то, что ОГХК не будет интересен международным инвесторам — компания просто не готова к этому. Запасы месторождений до сих пор не оценены по стандартам, понятным иностранцам. А одно из двух предприятий группы, Вольногорский ГМК, исчерпало запасы собственных месторождений. До конкурса мало времени, а Фонд еще только планирует просить правительство обновить условия приватизации. Между тем, менеджер, которого поставили управлять компанией в этом году, по мнению игроков рынка, является креатурой бизнесмена Дмитрия Фирташа, заинтересованного в использовании мощностей ОГХК.

Почему иностранные инвесторы не понимают ОГХК как актив

Это будет четвёртая попытка продать компанию со стороны ФГИУ с 2021 года. Три предыдущих провалились. На конкурсы приходили только нарушающие требования украинские бизнесмены с орбиты Рината Ахметова, Геннадия Буткевича, Андрея Адамовского и Дмитрия Фирташа, поэтому конкурс отменяли и переносили. Западные международные инвесторы так и не появились на аукционе — даже до большой войны им не хватило государственных гарантий под такие инвестиции — стартовая цена объекта достигала 3,7 млрд грн.

К тому же, было не совсем понятно, за что должны уплатить такую сумму — запасы ресурсов ОГХК были сделаны на основании оценки Государственного комитета запасов (ГКС).

"Нашим результатам бурения и геологической разведки не верит ни один иностранный инвестор. Так называемые "протоколы ГКС" их не устраивают", — объясняет Андрей Бродский, основатель и генеральный директор ПКФ "Велта". Компания производит подобную ОГХК продукцию.

"Если бы сейчас мне предложили участие в таком конкурсе, я бы отказался даже при условии фондирования", — говорит Бродский.

По его мнению, об ОГХК нужно рассказать западным покупателям на понятном им языке. Для этого необходим так называемый CPR – competent person report. Это технический документ, включающий оценку запасов по международным стандартам. При твердых минеральных запасах применяется стандарт JORK.

Как заверил заместитель председателя правления АО "ОГХК" Димитри Каландадзе, на предстоящем конкурсе инвесторам будут представлять ресурсную базу ОГХК по оценке Государственного комитета запасов.

"Чтобы счесть запасы по стандартам JORK, нужно много бурить. На это уйдет много времени. Я думаю, что это будет задача для инвестора, когда он придет — оценить запасы в соответствии с международными стандартами" — говорит он.

Это довольно странный подход, ведь значит, что инвестор сначала должен купить неизвестно что, а потом самостоятельно разбираться, что приобрел.

Вольногорский ГМК исчерпал запасы добычи

Для инвестора важно, чтобы актив имел доступ к месторождениям с запасами не менее 20 лет. ОГХК имеет два филиала — Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. Второй из них 2018-2022 годов получил новые участки в разработку на Междугодном месторождении в Коростенском и Хорошевском районах, а также Букинский участок — в Малинской общине. После судебной волокиты с компанией Дмитрия Фирташа в компании ожидают получить доступ к Селищанскому месторождению. Заместитель председателя ФГИ Александр Федоришин сообщил, что этих запасов комбината хватит на 50 лет работы.

А вот у Вольногорского ГМК (ВГМК) нет ресурсной базы. Участок Малышевского месторождения, который сейчас прорабатывает комбинат, истощился. Еще в 2018 году предприятие готовилось к переработке так называемых хвостов — остатков руды после первичной переработки.

"Малышевское месторождение, ресурсная база которого формировалась еще в советское время, себя исчерпывает. Поэтому важно, чтобы ОГХК, у которой 5 тыс. работников, не остановилась. Как раз на этот счет нарабатываем решение. Задача — увеличить ресурсную базу ВГМК за счет Малышевского и Волчанского месторождений. ", — комментирует Федоришин .

Перспективой для комбината является Мотроно-Анновский участок Малышевского месторождения, спецразрешение на которое принадлежит ООО "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа. Правда, бизнесмену так и не удалось построить обогатительный комбинат для переработки титансодержащих руд из этого участка. То, что она до сих пор не приносит титановой продукции держателю лицензии, может стать поводом забрать ее у компании Фирташа и передать Вольногорскому ГМК в разработку.

"Мы активно смотрим в этом направлении, и любой вопрос получения разрешений, распределения находящихся на рынке месторождений достаточно сложен. С одной стороны оно заполитизировано, с другой — есть определенные законодательные ограничения", — прокомментировал "Бизнес Телеграфу" намерения забрать участок у Мотроновского ГОКа Александр Федоришин.

Интересно, что власти демонстрировали большую решимость, когда забрали у российского бизнесмена Михаила Шелкова другой титановый актив — Демуринский ГОК, разрабатывающий Волчанское месторождение на Днепропетровщине. Сейчас комбинат простаивает и, как отмечал менеджер Фонда госимущества Федоришин, ведомство видит титаносодержащую руду Волчанского месторождения как ресурсную базу для Вольногорского ГМК — оба актива расположены на Днепропетровщине.

Почему ФГИ опасается забрать спецразрешение на разработку Мотроно-Анновского участка Межирического месторождения у компании подсанкционного Фирташа и передать его ВГМК — сплошная интрига. И что кроется за объяснениями господина Федоришина о заполитизированности темы тоже не известно. Но ответ на этот вопрос предоставили нам игроки рынка.

Роль Колландадзе на ОГХК

Димитрий Каландадзе пришел в правление ОГХК в феврале этого года. Тогда по СМИ поползла информация, что у него был опыт приватизации ресурсных компаний россиянам в Грузии. И может готовить компанию на продажу посредникам из России. Но оказалось, господину Каландадзе отведена другая роль.

Как сообщил "Бизнес Телеграфу" менеджер одной из титановых компаний, кандидатуру этого управленца якобы согласовывал лично Дмитрий Фирташ во время переговоров в Вене с Давидом Арахамией в ноябре 2022 года. "Поговаривают, что Фирташ заплатил немалые деньги за то, чтобы Каландадзе организовал переработку титанового сырья Матроновского ГОК на мощностях ОГХК. А именно — Вольногорского ГМК, потому что менеджеры Фирташа так и не смогли построить свой обогатительный комбинат", — сказал он. В бизнес-кругах даже называли конкретную сумму — 1 млн долларов, однако никаких подтверждений этому факту не предоставлялось.

Впрочем, если такая договоренность состоялась, она может объяснять, почему ФГИУ не спешит конфисковать спецразрешение в компании Фирташа и передавать ее ОГХК — кооперация полезна обоим предприятиям, расположенным поблизости. Вольногорский ГМК, исчерпавший запасы для переработки, может быть загружен работой со стороны Мотроновского ГОКа, если тот выйдет на промышленную добычу титансодержащих руд.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Бизнес Телеграфу" такую договоренность опроверг.

"Смешно, но не удивительно. Не участвую в этой индустрии. Это вопрос ФГИУ, непосредственно Рустема Умерова ", — сказал он изданию. По просьбе прокомментировать, действительно ли господин Арахамия получил 1 млн долларов за назначение Каландадзе на ОГХК, он ответил, что "в такой интерпретации это дешево".

По мнению Арахамии, ОГХК следует продавать западному стратегическому инвестору из США или ЕС. "Не Фирташу точно и не Венгрии, конечно", — сказал он.

Что думают о приватизации ОГХК у Фирташа

В Group DF Дмитрия Фирташа считают, что международный стратегический инвестор Фонд госимущества для ОГХК не найдет. Руководитель корпоративных коммуникаций Group DF Олег Арестархов рассказал "Бизнес Телеграфу", что ни один нормальный стратегический инвестор не придется покупать актив с "похищенной ресурсной базой" (Селищанское месторождение, за которое идет война группы по ФГИУ. — Авт .), а также без международной оценки запасов, аудита большой четверки и до завершения базовых судебных споров, существенно влияющих на рыночную стоимость актива. По иронии именно группа Фирташа и создает эти споры, пытаясь получить контроль над запасами титановых руд.

"Результаты приватизации актива, не очищенного от многих юридических проблем, вполне могут быть обжалованы в судах, в том числе международных", — говорит Арестархов. По его мнению, ключевой вопрос в этой истории — ФГИУ хочет действительно честную открытую продажу или это "приватизация для своего заказчика" по минимальной цене, с нарушением закона и с незаконным рейдерством участков?

Плохо повлияет на результат приватизации, считают в Group DF и то, что убыточный актив приватизируют во время войны, без нормальной "упаковки", что может свидетельствовать только о желании продать его своим заказчикам и дешевле.

"Говоря на жаргоне инвестбанкиров, отравленный актив всегда стоит дешевле", — говорит Арестархов.

Условий конкурса до сих пор нет

Власти тянут с конкурсом на продажу ОГХК. На это указывает, что его условия до сих пор не разрабатывают, хотя до торгов осталось несколько месяцев. В Фонде госимущества планируется отказаться на этот раз от услуг советника по приватизации и применить другой подход. Об этом сообщил заместитель председателя ФГИ Александр Федоришин.

"Сейчас решают вопрос продолжения отношений с советником. Особенность такова, что государство тратит на его услуги, но когда придет инвестор, он должен компенсировать расходы на советника", — объясняет Федоришин. Поэтому в планах Фонда госимущества обратиться в Кабмин, чтобы тот пересмотрел условия приватизации и исключил советника из этого процесса.

Что обесценивает ОГХК

Война и понижение цен на рынке титанового сырья уменьшают шансы ФГИУ продать ОГХК выгодно, считает Андрей Бродский.

"Украина имеет самые высокие инвестиционные риски как страна. К тому же, к сожалению, сейчас цена на титановое сырье не просто не стабильна, а имеет тенденцию к снижению. Это работает не в пользу продавца, ведь компания будет продавать с существенным дисконтом", — считает руководитель. "Велты".

Сама ОГХК находится в самом худшем состоянии за всю историю существования из-за войны, усложнившей доставку продукции на экспорт морем, перекрытия путей поставок продукции в РФ, проверки контрактов Государственной службой экспортного контроля на наличие российских контрагентов, что затягивает их выполнение. Перед ОГХК стоит задача полностью переориентировать продукцию на западные рынки, что сложно и требует времени.

Эти проблемы уже сказались на финансовом и производственном состоянии компании. Чистый финансовый результат ОГХК в I квартале 2023 года снизился до минус 109 млн. грн. против 84 млн. в аналогичном периоде 2022 года. В I квартале 2021 г. он был положительным и составил 144 млн. В апреле-мае этого года загруженность мощностей ОГХК не превышала 30% от показателей 2022 года в этот период. Только в начале июля 2023 года возобновил работу Иршанский ГОК, который простаивал с октября прошлого года.

Таким образом, объявленная приватизация ОГХК в конце этого года может снова провалиться из-за страхов международных инвесторов, плохой подготовки актива правительством и ФГИУ к продаже и желания команды Дмитрия Фирташа задержать компанию в государственной собственности, чтобы воспользоваться толлинговой схемой.