Российские ракеты с американской "начинкой". Кто и зачем продает рф орудие для убийства украинцев

Почему санкции против рф не приносят ожидаемого результата

Российская агрессия против Украины длится более девяти лет. За это время западные страны ввели тысячи санкций против государства-террориста, чтобы лишить путинский режим возможности продолжать свою захватническую политику против соседних стран. Однако в 2023 году россия не только все еще имеет право голоса на политической арене, оставаясь членом Совбеза ООН, но и сохраняет возможность усиливать свой военный потенциал за счет цивилизованных государств.

По словам президента Владимира Зеленского, подавляющее количество критических компонентов для производства ракет, которыми рф обстреливает украинские города, закупаются на Западе. Верховный главнокомандующий призвал дипломатов из этих стран к жесткой реакции и введению санкций против компаний, позволяющих себе обогащаться за счет торговли с террористическим режимом.

"Телеграф" выяснял, кто из наших союзников "играет" за обе команды, и почему это до сих пор возможно.

Враги в союзном лагере

О том, что российский ВПК находится в крайне плачевном состоянии, военные эксперты заявляли с первых дней полномасштабного вторжения рф в Украину. Российское вооружение советских времен не может составлять конкуренцию современной военной технике, а для производства новой номенклатуры на собственных мощностях у россии не хватает технологических разработок.

Несмотря на это, за полтора года большой войны государство-террорист не только не испытало острого снарядного "голода", но и имеет возможность наносить высокоточные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Как выяснилось, возможным это стало благодаря поставкам в россию комплектующих для боеприпасов из западных стран.

Так, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в снарядах, которыми россия убивает украинцев, от 40 до 50 компонентов – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах.

Тот факт, что у рф все еще есть союзники (Беларусь, Иран, Китай и ряд африканских стран), которые готовы помогать ей в устройстве геноцида украинского народа, давно не вызывает удивления. Однако, по данным санкционной группы Ермака-Макфола, более 80% иностранной электронной компонентной базы, используемой в рф для производства ракет, изготовлено в США, еще 8% – в Швейцарии, по 3,5% составляющих закупается в Германии и Японии, сообщает Liga.net ссылкой на украинскую разведку.

В частности, в составе крылатых ракет воздушного базирования Х-101 содержится, по меньшей мере, 53 типа ЭКБ (микросхемы, чипы и т.п.) таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), а также Vicor, XILINX, Intel Corporation, Texas Instruments, ZILOG, Maxim Integrated и Cypress Semi (все – США). Стоит отметить, что эти страны в свое время присоединились к санкционному давлению на рф и поддерживают Украину в борьбе с государством-террористом на национальном уровне.

Дело в том, что сама по себе россия не способна создать даже качественный мобильный телефон, не говоря уже о высокоточных ракетах. Современные процессоры, микросхемы и полупроводники в российских снарядах, вертолетах и самолетах сделаны на Тайване либо в странах Запада. Имея возможность использовать новые технологии для производства вооружения, рф не только не уступает нам в военном обеспечении, но и имеет существенные преимущества, говорит начальник пресс-службы Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Да, мы получаем современную технику от западных партнеров, но много ее только в номенклатурном смысле, в количественном – это капля в море, по сравнению с тем, в чем мы нуждаемся. В большинстве случаев мы воюем устаревшим вооружением советского образца. Мы зависим от объемов и темпов поставок со стороны Запада, а россияне, закупая комплектующие, могут производить столько ракет, сколько им нужно, наращивая военный потенциал", — объясняет Юрий Игнат в комментарии "Телеграфу".

Когда санкции не работают, деньги не пахнут

Экспорт западных комплектующих для российских ракет осуществляют частные компании в обход запрета на торговлю с россией, введенного союзными для Украины государствами на национальном уровне еще в начале полномасштабного вторжения.

В частности, по данным украинской разведки, некоторые из товаров двойного назначения поставляют в рф под видом бытовых, остальные завозят через фирмы-прокладки на территории третьих стран (Китая, Таиланда, Мальдив, Турции, Казахстана, Грузии, Армении и ОАЭ), которые не вводили санкции против рф.

Таким образом, ни производители на территории государств-партнеров Украины, ни "буферные" страны, лояльные к рф, де-юре не нарушают законы и не подпадают под штрафные санкции со стороны международного сообщества.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, в большинстве случаев мотивы этих сделок заключаются не в политической или идейной поддержке государства-агрессора, а в преследовании шкурного интереса, ведь россия готова платить за необходимые ей детали цену, в десятки раз больше заявленной производителем.

"Частные компании на Западе воспринимают эту ситуацию с позиции "ничего личного, только бизнес". Страны, которые перепродают комплектующие россии, тоже просто зарабатывают на этом деньги. Та же Индия прямо заявляет, что это не ее война, а значит, никаких моральных обязательств перед Украиной она не имеет", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на призывы президента Владимира Зеленского принять жесткие меры против бизнеса на крови украинцев, остановить процесс поставок технологий в рф практически невозможно, говорит Александр Кочетков. Производители запчастей имеют полное право продавать свою продукцию третьим сторонам, а те в свою очередь используют для передачи комплектующих россии подставные фирмы-однодневки, вводить санкции против которых просто не имеет смысла. Пока в мире не будет единогласия в вопросе противостояния российской агрессии (а его не будет никогда), рф сможет получать необходимые детали для производства 50-70 современных ракет ежемесячно.

"Даже, если представить фантастический сценарий, при котором всем странам мира запретят продавать что-либо россии, заработает другая, уже "обкатанная" схема. Например, полупроводниковый чип из условного Гонконга поставляется в Казахстан, якобы для производства медицинских томографов. Казахстан перепродает его с той же целью Финляндии. Из Казахстана в Финляндию чипы везут по суше через россию, где часть груза вдруг исчезает. Кто и где будет ее искать?", — говорит политический эксперт.

В таких условиях единственным путем ослабления россии является наращивание экономических санкций, которые не позволят государству-агрессору рассчитываться за импортные товары, а также мощная военная и экономическая поддержка Украины со стороны Запада, отмечает Александр Кочетков.