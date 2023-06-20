Как объяснить "старой Европе", что россиян надо остановить

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич объяснил, как "достучаться" до европейских избирателей

Русские раскачивают западных политиков на предмет переговоров о заморозке войны в Украине. Традиционно шантажом, среди прочего.

Мы понимаем, что добившись своего, РФ не остановится. Это понимает часть наших партнёров. В первую очередь в странах Восточной Европы.

А как насчёт избирателя "старой Европы", который голосовал за "друзей россии" ещё пару лет назад. Согласитесь, вполне возможно восприятие и в следующем формате.

Проблемы с Украиной на фоне ядерного шантажа? Для них логичным выглядит "договориться как-нибудь"

Проблемы после с Молдовой? А где та Молдова?

Возможные проблемы со странами Балтии? Неприятно, но те страны невелики.

Перебить такие настроения — дело не одного месяца (если не года).

Поэтому, говоря о российской угрозе, стоит выбирать и более понятные (и близкие) примеры для среднестатистического испанца, итальянца, француза или грека.

Почему, когда мы говорим, что РФ не остановится, мы имеем в виду лишь Восточную Европу. Русских нет в Ливии, Судане?

А если развязать Москве руки, то "Не остановится" будет в Алжире (они уже воюют в Мали), Тунисе, Марокко, Нигерии (там, кстати, уже есть российские ЧВК). А это, на минутку, ресурсные партнёры той самой "старой Европы", часть избирателей которой "не видит" российской угрозы себе лично.

И, на этом фоне, вполне логичный вопрос: а не стоит ли в нашу риторику добавить пару африканских кейсов. Где, среди прочего, уже есть примеры столкновения российских и европейских интересов. И есть примеры вооружённого противостояния.

Такой дополнительный пример, среди других (которые приводим), добавит аргументов и ответов на вопрос почему кремлёвские аппетиты надо урезать. Пока они не выросли ещё больше.

Источник: пост Тышкевича в Facebook