Теперь официально: новая система ПВО уже в Украине, сообщил Макрон

Противоракетная система поможет Силам обороны справиться с очередными воздушными атаками россяин

Французско-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который используется для укрепления общей системы противовоздушной обороны, уже прибыл в Украину.

Об этом 19 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже, пишет RaiNews.

"Я рад иметь возможность сообщить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что SAMP/T сейчас развернут и работает в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей", – сказал он.

ЗРК SAMP-T. Фото: Wikipedia

По словам Макрона, эта противоракетная система поможет украинским Силам обороны во время атак ракетами и дронами со стороны российских захватчиков.

"С помощью этой системы, ее радаров и пусковых установок, вооруженных восемью ракетами Aster с дальностью около 100 км, мы можем противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам и даже крылатым ракетам", — ранее сообщал о ЗРК французский военный.

Основные характеристики SAMP/T

длина — 4,9 м;

диаметр — 180 мм / 540 мм;

вес — 450 кг;

дальность уничтожения баллистических ракет — до 30–35 км;

дальность уничтожения самолетов — 100+ км;

высота уничтожения целей — до 20 км;.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Португалия может передать на вооружение ВСУ беспилотники Tekever AR3. С помощью них украинские воины смогут вести наблюдение за оккупантами на поле боя.