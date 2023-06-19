Будут кошмарить врага на суше и на воде: Украине передадут современные беспилотники (фото, видео)

Украинские военные получат дроны португальского производства

Португалия намерена передать Украине беспилотники Tekever AR3, которые позволят нашим военным вести наблюдение за противником на поле боя.

Как сообщает Defence News, дроны закупит Международный фонд Соединенного Королевства для Украины (IFU). "Телеграф" рассказывает о том, что известно о данных БПЛА.

Данный тип беспилотников можно использовать как при наземных, так и при морских миссиях. В воздухе Tekever AR3 может проводить до 16 часов.

Размах крыльев дрона — 3,5 метра, а его длина 1,9 метра. Весит дрон около 25 килограмм.

Максимальная высота подъема беспилотника составляет 3600 м над уровнем моря, а радиус связи — около 100 км.

Tekever AR3 может поднимать груз весом до 4 килограммов. БПЛА развивает скорость до 75-90 км/ч.

Беспилотник имеет конфигурацию вертикального взлета и посадки. Также его можно запускать при помощи катапульты.

"Каждый оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной миссии", — пишет источник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на передовой "засветился" британский беспилотник Malloy Aeronautics T150.