Дрон имеет весьма хорошую грузоподъемность

В ходе боевых действий с российскими оккупантами был сбит британский беспилотник-квадрокоптер Malloy Aeronautics T150, стоящий на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал Clash Report, показывая фото сбитого дрона.

Сбитый дрон

Квадрокоптер Malloy Aeronautics T150 производится британской компанией Malloy Aeronautics и являет собой дрон с вертикальными взлетом-посадкой, работающий на восьми электродвигателях с аккумуляторами.

Благодаря двигательной установке, коптер способен поднимать в воздух до 68 кг различного полезного груза и доставлять его на дальность до 70 км с максимальной скоростью полета около 120 км/ч.

Данный беспилотник очень надежен, поскольку даже выход из строя части двигателей не приведет к падению Malloy Aeronautics T150, хотя и ухудшит полетные возможности.

Высокая грузоподъемность позволяет использовать дрон для оперативной доставки боеприпасов, медикаментов и продуктов на передовую или даже отдельным подразделениям, ведущим бой в окружении. И хотя он не предназначен для выполнения ударных задач, он может применяться для ведения разведки.

Данный дрон был принят на вооружение Королевской морской пехоты Великобритании и передан ВСУ для борьбы с оккупантами. Примечательно, что информационные ресурсы рф называют его первым сбитым T150, что говорит о высокой надежности данного октокоптера.

А тем временем якобы "украинские" дроны наводят страх на жителей москвы.