Посещает россию не первый раз: что известно о "московском" дроне UJ-22 Airborne

UJ-22 Airborne пока самый частый гость в столице россии

Пока Министерство обороны рф успокаивает жителей москвы после атаки беспилотников, последние пытаются понять, какие именно дроны атаковали столицу россии. Согласно одной из версий, это был дрон дальнего действия UJ-22 Airborne производства компании "Укрджет".

Это вполне возможно, ведь впервые UJ-22 Airborne "засветился" в рф еще в феврале, когда его обломки были идентифицированы недалеко от подмосковной Коломны. Дрон упал недалеко от газокомпрессорной станции.

Сам UJ-22 Airborne является новейшим дроном, производство которых начали в 2021 году, и обладает рядом возможностей, делающих его универсальным.

Так, имея общий вес до 85 кг, он может использоваться для:

разведки, так как он может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию;

перевозок, благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;

ударных задач – те же 20 кг можно использовать для подвески боеприпасов, это 4 стандартные 82-мм минометные мины или несколько гранат для РПГ-7.

БПЛА может летать на высоте до 6000 метров со скоростью 140-200 км/ч и держаться в воздухе до 14 часов. При этом дальность дрона заявлена до 1600 км, что позволяет ему сбросить бомбы на объекты врага, расположенные в 800 км от места пуска, и вернуться. При этом вместо боеприпасов можно просто разместить 20 кг взрывчатки и тогда дрон превратится в камикадзе с радиусом действий до 1600 км.

Заметим, что налет дронов на москву совпал по времени с массированной атакой дронами Киева со стороны рф, ставшей уже третьей за сутки.