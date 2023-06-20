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Тепер офіційно: нова система ППО вже в Україні, повідомив Макрон

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Україна отримала SAMP/T
Україна отримала SAMP/T. Фото mil.in.ua

Протиракетна система допоможе Силам оборони впоратися з черговими повітряними атаками росіян

Французько-італійський зенітний ракетний комплекс "SAMP/T", який використовується для зміцнення загальної системи протиповітряної оборони, вже прибув до України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в Парижі, пише RaiNews.

"Я радий мати можливість повідомити вас разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що SAMP/T зараз розгорнуто і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей", – сказав він.

ЗРК SAMP-T. Фото: Wikipedia

За словами Макрона, ця протиракетна система допоможе українським Силам оборони під час атак ракетами та дронами з боку російських загарбників.

"За допомогою цієї системи, її радарів та пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 км, ми можемо протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам і навіть крилатим ракетам", — раніше повідомляв про ЗРК французький військовий.

Основні характеристики SAMP/T

  • довжина — 4,9 м;
  • діаметр — 180 мм/540 мм;
  • вага — 450 кг;
  • дальність знищення балістичних ракет — до 30-35 км;
  • дальність знищення літаків — 100+ км;
  • висота знищення цілей — до 20 км;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Португалія може передати на озброєння ЗСУ безпілотники Tekever AR3. За їх допомогою українські воїни зможуть вести спостереження за окупантами на полі бою.

Теги:
#Україна #ЗРК #Протиракетна оборона #Еммануель Макрон #SAMP/T