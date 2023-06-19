Будуть кошмарити ворога на суші і на воді: Україні передадуть сучасні безпілотники (фото, відео)

Українські військові отримають дрони португальського виробництва

Португалія має намір передати Україні безпілотники Tekever AR3, які дозволять нашим військовим вести спостереження за ворогом на полі бою.

Як повідомляє Defence News, дрони закупить Міжнародний фонд Сполученого Королівства для України (IFU). "Телеграф" розповідає про те, що відомо про дані БПЛА.

Даний тип безпілотників можна використовувати як при наземних, так і при морських місіях. У повітрі Tekever AR3 може проводити до 16 години.

Розмах крил дрона – 3,5 метра, а його довжина 1,9 метра. Важить дрон близько 25 кілограмів.

Максимальна висота підйому безпілотника становить 3600 м над рівнем моря, а радіус зв’язку – близько 100 км.

Tekever AR3 може підіймати вантаж вагою до 4 кілограмів. БПЛА розвиває швидкість до 75-90 км/год.

Безпілотник має конфігурацію вертикального зльоту та посадки. Також його можна запускати за допомогою катапульти.

"Кожен оператор може легко вибрати, який варіант він хоче використати для конкретної місії", — пише джерело.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на передовій "засвітився" британський безпілотник Malloy Aeronautics T150.