Не "Патриотом" единым. Франция может передать Украине новую систему ПВО

Новейший ЗРК может дополнить Патриот а то и превзойти его

Украина надеется получить от Франции новейшую систему ПВО — зенитно-ракетный комплекс SAMP-T Mamba. Он поможет бороться с иранскими дронами, запуски которых вновь активизировали российские оккупанты.

Такое пожелание высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу LCI-TF1. В перечень желаемых систем вооружения вошел и новейший ЗРК.

Почему Украине так важно получить именно SAMP-T Mamba, разбирался "Телеграф".

Новейший противоракетный комплекс

SAMP-T Mamba — это один из новейших ЗРК в Европе, его первый дивизион был принят на вооружение в 2011 году и он обладает впечатляющими характеристиками, фактически равными показателям последних модификаций американского ЗРК Patriot.

Так, французский комплекс способен сбивать цели на расстоянии от 3 до 100 километров. Правда, поражать ракеты ЗРК может на дальности 25-35 км и на высоте до 25 км. (Для сравнения, тот же Patriot имеет дальность поражения самолета до 100 километров, ракеты — до 20-25 км и высоту — до 25 км.) Но за счет удаления пусковой установки (ПУ) с ракетами от радара и надежной связи, может сбивать ракеты на дальности и свыше 25 километров. Но при этом на ПУ американского ЗРК четыре ракеты, а французского – восемь.

Возможности SAMP-T Mamba позволяют обнаруживать десятки целей, вести обстрел одновременно 16 целей и перехватывать самолеты и ракеты, летящие со скоростью 1400 м/с, то есть, сбивать сверхзвуковые летательные аппараты, что пока не под силу украинской ПВО. Причем во время испытаний комплекс успешно сбивал высокоскоростные ракеты.

Все это делает французский ЗРК очень ценным приобретением для Украины, правда, поскольку комплекс совершенный и новый, их число ограничено всего несколькими десятками на вооружении Франции и Италии. По этой причине не факт, что западные партнеры согласятся ослабить свою ПВО.

Ранее Франция уже передала Украине ЗРК Crotale, также мы надеемся на поставку французских танков Leclerc.