Україна досі продає росії титан для бойових ракет та літаків – розслідування

Титанова сировина з України через фірми-прокладки опиняється в країні-агресорі

Під час повномасштабної російсько-української війни значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до країни-агресора. Таким чином, росія використовує український метал для виробництва ракет і літаків.

Таких висновків дійшли журналісти РБК-Україна, які в розслідуванні посилаються на інсайдерів, які працюють у титановій галузі.

Повідомляється, що з липня 2022 року до квітня 2023 року Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.

"За даними, отриманими від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до російської федерації", — йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Йдеться про продаж титанового концентрату компаніям-посередникам із Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини. Серед засновників цих фірм є росіяни або компанії працюють з країною-агресором.

Як приклади в матеріалі вказані такі компанії-прокладки, як Sic Luceat Lux KFT (Угорщина), яка співпрацює з московськими та білгородськими компаніями, та BioProfTech Sp.zoo (Польща) із засновником-росіянином.

Крім того, у розслідуванні йдеться, що вже близько 2 тонн титанової продукції розпродав у 2022 році "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ТОВ ЗТМК), який раніше належав Дмитру Фірташу. Угоди на суму 276,6 млн. гривень укладено з компаніям з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які пов’язані з рф або мають російських засновників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рф закуповує у західних країн мікроелектроніку для ракет. Відомо, які держави "допомагають" у виробництві російського озброєння.