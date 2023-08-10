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"База ВСУ" в детском лагере: оккупанты поразили цинизмом, объясняя удар по Запорожью

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Последствия удара по Запорожью 10 августа 2023 года Новость обновлена 10 августа 2023, 21:54
Последствия удара по Запорожью 10 августа 2023 года. Фото Открытые источники

Враг оправдывает удар по мирному населению уничтожением нацистов

Россияне во время обстрела Запорожья сегодня попали в детский лагерь в центре города ракетой "Искандер-К". На момент удара большинство детей уже разошлись по домам, но оккупанты утверждают, что попали по "нацистам".

Так, председатель движения "Мы вместе с россией" владимир рогов заявил, что в отеле Reikartz на Набережной магистрали жили ВСУ, поэтому удар якобы пришелся куда нужно.

"На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ — представителей т.н. добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооружённого сброда со всего мира, входящего в "Иностранный легион". Это общеизвестный факт", — написал оккупант в своем Telegram-канале.

Также в пропагандистских каналах звучала версия о том, что удар барражирующим боеприпасом пришелся по "производственному объекту, где ремонтировали боевую технику ВСУ". На самом же деле в отеле Reikartz работал детский летний лагерь. В него ходили дети в возрасте от 6 до 13 лет, но благодаря тому, что сегодня программа закончилась раньше (18:00–18:30), жертв среди них нет.

В комментариях под постом рогова мало кто поверил в версию с нацистами в отеле. Его адекватность поставили под сомнение в комментариях. По состоянию на 21:30 число пострадавших увеличилось до 11 человек, погибшей по-прежнему числится одна женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за день до этого россияне ударили по Запорожью и разрушили храм, а также торговые точки. Известно, что погибли два человека, еще несколько ранены.

Теги:
#Запорожье #Атака #Детский лагерь