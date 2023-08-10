Пели для людей на улице за час до прилета: при ударе по Запорожью погибли две молодые певицы (видео)
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Еще вчера они вместе пели и играли для людей
В результате удара по Запорожью 9 августа погибли Светлана Семейкина и Кристина Спицына, которые пели в дуэте "Similar girls". Они выступали для людей на улицах и украинских военных.
Об этом в Facebook написала Виктория Кныш.
Отметим, что о смерти 19-летней девушки на месте прилета стало известно в день удара по Запорожью. Утром 10 августа сообщили о том, что в больнице умерла и 21-летняя пострадавшая.
"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", — написала автор публикации.
Также в сети показали видео, снятое за час до трагедии. На нем девушки поют недалеко от места прилета.
О погибших девушках говорят как о вдохновенных и улыбающихся людях.
"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Потому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить Вас. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", — добавила Виктория.
В то же время житель Запорожья Богдан Загорулько уточнил, что в день выступления девушек в ресторане "Аристократ" на место, где они должны были стоять, также прилетела ракета.
В сети уже начали собирать деньги родственникам погибших девушек.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно оккупанты обстреляли центр переливания крови в Харьковской области, там тоже были жертвы.