Пели для людей на улице за час до прилета: при ударе по Запорожью погибли две молодые певицы (видео)

Еще вчера они вместе пели и играли для людей

В результате удара по Запорожью 9 августа погибли Светлана Семейкина и Кристина Спицына, которые пели в дуэте "Similar girls". Они выступали для людей на улицах и украинских военных.

Об этом в Facebook написала Виктория Кныш.

Отметим, что о смерти 19-летней девушки на месте прилета стало известно в день удара по Запорожью. Утром 10 августа сообщили о том, что в больнице умерла и 21-летняя пострадавшая.

"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", — написала автор публикации.

Также в сети показали видео, снятое за час до трагедии. На нем девушки поют недалеко от места прилета.

О погибших девушках говорят как о вдохновенных и улыбающихся людях.

"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Потому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить Вас. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", — добавила Виктория.

В то же время житель Запорожья Богдан Загорулько уточнил, что в день выступления девушек в ресторане "Аристократ" на место, где они должны были стоять, также прилетела ракета.

В сети уже начали собирать деньги родственникам погибших девушек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно оккупанты обстреляли центр переливания крови в Харьковской области, там тоже были жертвы.