Під Києвом пролунали потужні вибухи: тривогу у столиці не оголошували (фото, відео)

Причини вибухів поки що невідомі

Під Києвом, у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району, у суботу, 19 серпня, близько 11 години пролунало кілька вибухів, повітряна тривога на цей момент оголошена не була, за попередніми даними, причини вибухів — побутові.

Про це пишуть українські Telegram-канали.

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Спочатку повідомлялося, що вибухи сталися у Києві. Перший почули біля ТРЦ "Променада парк". На відео можна бачити густий стовп чорного диму, що піднімається з місця інциденту. Також виразно чути, що після вибуху щось досить сильно детонує. Інформації про те, що це може бути поки що немає. Внаслідок вибухів у машин поблизу спрацювала сигналізація.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибух стався в районі Кільцевої дороги, на місці почалася пожежа, туди виїхали усі відповідні служби.

"Пожежа внаслідок невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. У промзоні на ділянці, що знаходиться на балансі області. Усі служби на місці. Інформація про постраждалих не надходила", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як уточнили у ДСНС, о 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні. Вогонь гасять 22 пожежники, задіяно п’ять одиниць техніки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти суботи, 19 серпня, росіяни атакували Україну "шахедами". Дрони почали заходити у повітряний простір України близько опівночі через Сумську область, тримаючи курс на захід України. Звуки вибухів чули мешканці Запорізької та Хмельницької областей.