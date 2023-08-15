Россия наращивает производство ракет: чем может ответить Украина

Эксперты рассказали "Телеграфу", как закрыть украинское небо

В ночь на вторник, 15 августа, по Украине был нанесен очередной массированный ракетный удар со стороны российской федерации. "Прилеты" были практически во все регионы, а сбить удалось лишь 16 ракет из 28. Эксперты рассказали "Телеграфу", почему у рф до сих пор, несмотря на санкции и массовый расход ракет, остается возможность для их производства, а также – почему не удается создать надежный щит ПВО-ПРО над Украиной.

Наш оборонный блок занимает крайне пассивную позицию

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поясняет:

"россия с начала войны наращивает производство ракет и беспилотников всех типов. Сразу после введения санкций недоимперия выпускала пятьдесят ракет в месяц – изготавливала новые, модернизировала старые. А сейчас она выпускает приблизительно сто ракет в месяц – и все они используются для атак Украины".

По словам эксперта, это происходит потому, что рф через Китай и постсоветские страны наладила цепочки обхода санкций.

"Схожая ситуация и с ударными беспилотниками, – отмечает Александр Кочетков. – Уже сейчас у агрессора собирают не менее ста пятидесяти аппаратов дальнего радиуса действия, причем они имеют заметные отличия от исходной иранской модели, то есть это локализованное изделие".

В рф, продолжает эксперт, строится один сборочный завод, второй – в Беларуси. В будущем году, предупреждает он, речь пойдет о сотнях, а то и тысячах ударных беспилотников в месяц.

"Наши союзники не в состоянии изготавливать столько современных ЗРК, чтобы надежно закрыть все небо Украины. Надо делать зенитную технику самим – в массовом порядке. Но этого не происходит, наш оборонный блок занимает крайне пассивную позицию. И пока кадровые замены видимого эффекта не обеспечили", – констатирует Александр Кочетков.

Защита украинского неба: есть три фактора, которые надо понимать

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко обращает внимание, что защита Украины от российских ракетных и дроновых ударов обусловлена рядом факторов.

Первое – мы ведем борьбу с довольно сильным противником.

Второе – в Украине огромная проблема с отсутствием необходимого объема ресурсов для защиты.

Третье – массированные удары имеют свою периодичность.

"Она зависит, прежде всего, от наличия самих ракет, в том числе и их накопления в местах пусков и тактических задач, которые ставят российские власти (например, ракетные удары к государственным праздникам или массированные удары для подавления энергетической инфраструктуры). Противопоставить этому мы можем лишь соответствующие ресурсы и профессионализм украинских военных", – подчеркивает эксперт.

К сожалению, продолжает конфликтолог, часто мы воспринимаем ситуацию с нынешних позиций – и не замечаем изменения тенденции в массированных обстрелах, что происходит с начала войны.

"Количество ракетных обстрелов существенно уменьшилось, как и количество единиц, используемых при одном обстреле. Но, тем не менее, у нас остаются огромные вызовы, – уверен Богдан Петренко. – Мы сражаемся не с террористической группой, а со страной, которая имеет возможности производства этих ракет. Эксперты говорят о потенциале в 60-100 ежемесячно. Санкции снизили возможности по количеству и качеству. Но не устранили полностью. Мы понимаем, что есть страны-изгои, которые, как и россия, строят внутреннюю идентичность на том, что вокруг одни враги. Эти страны помогают рф своим производством, а также могут выступать посредниками в поставке подсанкционного оборудования".

То есть, поясняет эксперт, санкционно необходимо бороться не только с поставками в саму рф или из нее, но и с контрабандными поставками.

россия, подчеркивает собеседник "Телеграфа", модифицирует и тактику обстрелов, что требует и постоянной смены оборонной стратегии. И, безусловно, применение мер по защите самих средств ПВО.

Важно понимать, акцентирует Богдан Петренко, что у нас нет ни безлимитного запаса противоракетного вооружения, ни необходимого количества самолетов, которые также играют важную роль в противовоздушной обороне.

"И, конечно, не будем забывать, что у нас – огромные территории, что требует значительного увеличения численности средств, защищающих наше небо, – отмечает эксперт. – Еще одна немаловажная ремарка. Цель ракетных ударов – не только объекты в Украине, но и общественное мнение. То есть из-за страха, который сеют эти обстрелы, кремль надеется стимулировать украинцев требовать "мир на любых условиях". И этому – изменениям в общественном мнении и формированию пораженных настроений – мы тоже должны противостоять".