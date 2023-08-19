росія вдарила ракетою по центру Чернігова: є поранені та загиблі

Окупанти атакували місто у велике християнське свято

Під час повітряної тривоги росіяни балістичною ракетою вдарили по центру Чернігова. Є загиблі та поранені.

Про обстріл міста повідомив голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", — написав він.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Моніторингові канали пишуть, що Чернігів обстріляли баллістикою з району Брянської області (імовірно, ОТК "Іскандер-М").

У мережі констатують, що росіяни вкотре підтвердили свій цинізм і нелюдяність, вдаривши по центру мирного міста у велике церковне свято — Преображення Господнє, або Яблучний Спас, як його називають у народі.

Варто зазначити, що балістична ракета "Іскандер" переміщається по траєкторії на висоті близько 100 км, ціль вона атакує зверху на високій швидкості. Через це зенітні ракетні комплекси практично не мають часу на її перехоплення. Перехоплювати такі цілі може дуже обмежена кількість ЗРК. В умовах України це лише ЗРК С-300.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли "Телеграфу", чому в росії досі, попри санкції та масові витрати ракет, залишається можливість для їх виробництва, а також — чому не вдається створити надійний щит ППО-ПРО над Україною.