Исполнитель написал, что после случившегося с дочерью в Чернигове он поседел

Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо сообщил, что ракетный обстрел рф в Чернигове 19 августа 2023 года застала его дочь. 20-летняя Маланка находилась вблизи театра, в который оккупанты попали ракетой.

Об этом Иван Леньо сообщил на своей странице в Facebook. "Я сегодня поседел…": так артист прокомментировал скриншот переписки с дочерью.

Так, в сообщении отцу Маланка пишет, что "прилет" пришелся по драмтеатру, девушка на тот момент стояла через дорогу от здания.

"Легли быстро, но накрыло стеклом, пеплом и отбросило в стену. Тане немного голову поцарапало, у меня мелкие царапины, немного крови. Куча трупов, крик, мы бежали по стеклу и среди трупов", — пишет в переписке дочь музыканта.

Маланка благодарит ангелов за то, что выжила. В заключение дочь Леньо добавила, что находится в подвале, как и мама.

Переписка Ивана Леньо с дочерью Маланкой

Как сообщалось, в субботу 19 августа 2023 года рф запустила баллистическую ракету по зданию драмтеатра в центре Чернигова. Данные о погибших и пострадавших обновляются. Уже известно о семи умерших, еще десятки людей получили ранения.