"Бігли по склу і поміж трупів": донька українського музиканта потрапила під обстріл в Чернігові
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Виконавець написав, що після того, що сталося з дочкою в Чернігові, він посивів
Український музикант, лідеру гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що ракетний обстріл рф у Чернігові 19 серпня 2023 року застала його дочка. 20-річна Маланка перебувала поблизу театру, в який окупанти поцілили ракетою.
Про це Іван Леньо повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Я сьогодні посивів…": так артист прокоментував скріншот листування з дочкою.
Так, в повідомленні батьку Маланка пише, що "приліт" прийшовся по драмтеатру, дівчина на той момент стояла через дорогу від будівлі.
"Лягли швидко, але накрило склом, попелом і відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові. Купа трупів, крик, ми бігли по склу і поміж трупів", — пише у листуванні дочка музиканта.
Маланка дякує янголам за те, що вижила. Наостанок дочка Леньо додала, що перебуває у підвалі, як і мама.
Як повідомлялося, в суботу 19 серпня 2023 року рф запустила балістичну ракету по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова. Дані про загиблих і постраждалих оновлюються. Вже відомо про сімох померлих, ще десятки людей отримали поранення.