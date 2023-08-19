Виконавець написав, що після того, що сталося з дочкою в Чернігові, він посивів

Український музикант, лідеру гурту Kozak System Іван Леньо повідомив, що ракетний обстріл рф у Чернігові 19 серпня 2023 року застала його дочка. 20-річна Маланка перебувала поблизу театру, в який окупанти поцілили ракетою.

Про це Іван Леньо повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Я сьогодні посивів…": так артист прокоментував скріншот листування з дочкою.

Так, в повідомленні батьку Маланка пише, що "приліт" прийшовся по драмтеатру, дівчина на той момент стояла через дорогу від будівлі.

"Лягли швидко, але накрило склом, попелом і відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові. Купа трупів, крик, ми бігли по склу і поміж трупів", — пише у листуванні дочка музиканта.

Маланка дякує янголам за те, що вижила. Наостанок дочка Леньо додала, що перебуває у підвалі, як і мама.

Листування Івана Леньо з дочкою Маланкою

Як повідомлялося, в суботу 19 серпня 2023 року рф запустила балістичну ракету по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова. Дані про загиблих і постраждалих оновлюються. Вже відомо про сімох померлих, ще десятки людей отримали поранення.