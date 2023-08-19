Удар по Чернігову: організатор виставки дронів відповіла на звинувачення, влада стоїть на своєму

Кількість загиблих зросла до шести, померла шестирічна дівчинка

У суботу, 19 серпня, росіяни балістичною ракетою вдарили по драмтеатру в центрі Чернігова, вже відомо про сімох загиблих, ще 37 людей постраждали. Цього дня у місті проходила виставка дронів "Люті пташки", захід рекламувався, і в мережі деякі саме з ним пов’язують обстріл міста, влада заявляє, що виставка не була погоджена з нею.

Роз’яснення з цього приводу надала одна з організаторів виставки, українська військова та громадська діячка, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Вона зазначила, що у мережі вже піднявся хайп на цю тему.

"Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено необхідність піти в укриття. На жаль, частина людей все одно пішла надвір. Усі, хто пішли в укриття – цілі. Я особисто зайшла до укриття за хвилину до удару", — пише Берлінська.

Вона пояснила, що захід був попередньо офіційно погоджений із місцевою владою, яка й надала місце для його проведення. Хоча анонс виставки був у відкритому доступі, конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Усі дані учасників надані відповідним органам.

"Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування. До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові. Прохання не займатися маніпуляціями та не писати нічого досі поки не буде офіційної інформації", — закликала Берлінська.

В анонсі виставки DemoDay Чернігів йшлося, що "Люті пташки DemoDay – це презентація можливостей розробників БПЛА, майданчик для корисних взаємодій та спілкування". У ньому мали брати участь українські виробники безпілотників, представники льотних шкіл та військові, які застосовують дрони на фронті.

Водночас, пресслужба Чернігівської міськради заявила, що виставка не була погоджена з міськрадою і жодних дозволів на її проведення вона не давала.

"Офіційно. Проведення виставки, яка проходила сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що багато українців у мережі обурюються, що захід був офіційно анонсований, що його взагалі проводили публічно, та ще й так близько від кордону з рф.

Стало відомо, що в лікарні померла шестирічна дівчинка, яка постраждала під час удару, а її мама перебуває у важкому стані, повідомив глава МВС Ігор Клименко, пише "Суспільне Чернігів". Крім того, після 14 години виявили тіло ще однієї жертви, це жінка, особу якої поки не встановлено. Число загиблих зросло до семи осіб. Загалом за медичною допомогою звернулося 90 постраждалих, серед яких 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина у тяжкому стані.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Чернігову. Він наголосив, що потрібно зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору.