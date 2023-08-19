Ракета росіян влучила у драмтеатр у центрі Чернігова: нові подробиці про загиблих та постраждалих

Цього святкового ранку люди поверталися з храмів із освяченими кошиками

У суботу, 19 серпня, росіяни балістичною ракетою вдарили по центру Чернігова, удар припав на Драмтеатр. Станом на 13:00 відомо про п’ятьох загиблих, ще 37 осіб, серед яких 11 дітей, постраждало.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Усім постраждалим надається медична допомога. Клименко наголосив, що цього ранку люди з кошиками освячених яблук поверталися з храмів, адже 19 серпня — Яблучний спас. Він опублікував пронизливе фото, на ньому чоловік схилився над носилками з людиною, поруч кошик.

У мережі з’явилися кадри моменту удару. Вони вийшли випадково — знімали дівчину в білій сукні з кошиком для церкви. У цей момент пролунав вибух.

Стало відомо, що у суботу, 19 серпня, у Чернігові проходила виставка дронів "Люті пташки", яка відкрилася о 10:00.

Проте точної інформації про те, де саме проводився захід немає, в анонсі було сказано, що він пройде у безпечному місці, яке до останнього тримали у секреті.

Так виглядає Чернігів після прильоту російської ракети.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Чернігову. Він наголосив, що потрібно зробити ще більше для консолідації світу проти російського терору.