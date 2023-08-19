Стала відома причина масштабної пожежі з вибухами під Києвом

Раніше у столиці повідомлялося про полум'я на Кільцевій

Масштабна пожежа на Кільцевій у Києві сталася внаслідок інциденту під час експертизи у "На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у цей момент там відбувалася експертиза вибухонебезпечних предметів.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація", — сказав Клименко.

Він повідомив, що внаслідок пожежі у складському приміщенні є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва залучені до гасіння вогню, додав міністр.

Також Клименко закликав громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

Нагадаємо, що у суботу вранці у промзоні в районі Кільцевої дороги було чути гучні вибухи, після чого спалахнула пожежа. Під час цього повітряної тривоги не оголошували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 липня у Києві сталася масштабна пожежа: горіло одне із популярних місць відпочинку.