Стала известна причина масштабного пожара со взрывами под Киевом

Ранее в столице сообщалось о пламени на Кольцевой

Масштабный пожар на Кольцевой в Киеве произошел в результате инцидента во время экспертизы на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в этот момент там проходила экспертиза взрывоопасных предметов.

"По предварительной информации, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", — сказал Клименко.

Он сообщил, что в результате пожара в складском помещении пострадали работники экспертной службы. Пожар локализован. Более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева привлечены к тушению огня, добавил министр.

Также Клименко призвал граждан по безопасности не приближаться к месту пожара.

Напомним, что в субботу утром в промзоне в районе Кольцевой дороги были слышны громкие взрывы, после чего вспыхнул пожар. Во время этого воздушную тревогу не объявляли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 июля в Киеве произошел масштабный пожар: горело одно из самых популярных мест отдыха.