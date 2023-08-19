Ракета россиян попала по драмтеатру в центре Чернигова: новые подробности о погибших и пострадавших

В это праздничное утро люди возвращались из храмов с освященными корзинками

В субботу, 19 августа, россияне баллистической ракетой ударили по центру Чернигова, удар пришелся на Драмтеатр. По состоянию на 13:00 известно о пяти погибших, еще 37 человек, среди которых 11 детей, пострадало.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Клименко подчеркнул, что в это утро люди с корзинками освященных яблок возвращались из храмов, ведь 19 августа - Яблочный спас. Он опубликовал пронзительное фото, на нем — мужчина склонился над носилками с человеком, рядом — корзинка.

В сети появились кадры момента удара. Они получились случайно — снимали девушку в белом платье, с корзинкой для церкви. В этот момент прогремел взрыв.

Стало известно, что в субботу, 19 августа, в Чернигове проходила выставка дронов "Люті пташки", которая открылась в 10:00.

Однако точной информации о том, где именно проводилось мероприятие нет, в анонсе было сказано, что оно пройдет в безопасном месте, которое до последнего держали в секрете.

Так выглядит Чернигов после прилета российской ракеты.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Чернигову. Он подчеркнул, что нужно сделать еще больше для консолидации мира против российского террора.