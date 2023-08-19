Ракетный удар по Чернигову: Зеленский показал последствия прилета на видео

В результате обстрела погибли и ранены

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями страшного ракетного обстрела россиянами Чернигова, произошедшего в субботу утром.

"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, ранены. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно сделать еще большее для консолидации мира против российского террора.

"Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", — пишет президент.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал фото, как выглядит центр Чернигова и сообщил, что из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети:

"российская федерация в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Сколько еще нужно жертв, чтобы россия получила наказание? Для нас каждая жизнь ценное. Украина нуждается в действенных шагах международных партнеров", — заявил Лубинец.

Здание театра без крыши, осколки разлетелись по всей площади

Напомним, что россияне сегодня утром целенаправленно нанесли удар баллистической ракетой по гражданскому населению в центре Чернигова. Попали прямо по центру города, где расположен театр и в выходные обычно людно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности, в Луцке был прилет в промышленное предприятие. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.