Укр

Ракетный удар по Чернигову: Зеленский показал последствия прилета на видео

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
1017
россияне обстреляли центр города Новость обновлена 19 августа 2023, 12:59
россияне обстреляли центр города. Фото Коллаж "Телеграфа"

В результате обстрела погибли и ранены

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями страшного ракетного обстрела россиянами Чернигова, произошедшего в субботу утром.

"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, ранены. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно сделать еще большее для консолидации мира против российского террора.

"Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", — пишет президент.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал фото, как выглядит центр Чернигова и сообщил, что из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети:

"российская федерация в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Сколько еще нужно жертв, чтобы россия получила наказание? Для нас каждая жизнь ценное. Украина нуждается в действенных шагах международных партнеров", — заявил Лубинец.

Дмитрий Лубинец показал последствия обстрела Чернигова 19 августа
Здание театра без крыши, осколки разлетелись по всей площади

Напомним, что россияне сегодня утром целенаправленно нанесли удар баллистической ракетой по гражданскому населению в центре Чернигова. Попали прямо по центру города, где расположен театр и в выходные обычно людно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности, в Луцке был прилет в промышленное предприятие. Погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Теги:
#Чернигов #Обстрел #Ракетный обстрел