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Детство под обстрелами: в сети появилось щемящее видео реакции маленьких жителей Кривого Рога на взрывы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Мальчик
Мальчик. Фото freepik.com

На эти кадры трудно смотреть без слез

После 10 часов утра в субботу, 12 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели мощные взрывы, к счастью, обошлось без потерь. Однако взрывы напугали маленьких жителей города.

В сети появилось видео с мероприятия по раздаче волонтерами рюкзаков и школьных принадлежностей, именно в этот момент прогремели взрывы, пронзительные кадры опубликовал Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Происходила обычная для таких случаев суета, малышей выстраивали для получения подарков, они были немного возбуждены и заинтересованы. Однако как только прозвучали взрывы, лица детей в момент изменились — стали тревожными и напряженными. Они начали искать глазами родителей, потянулись к мамам и папам — кто-то взял их за руку, кто-то прижался. От этих кадров сжимается сердце.

"Будь прокляты эти нелюди", "Не могу без слез смотреть! Бедные дети, узнавшие войну… Печальное детство, проходящее под обстрелами, в страхе…", "Я только привезла ребенка на кружок испугались и дети и взрослые! Сколько же это будет продолжаться", — пишут украинцы в сети.

Как сообщал "Телеграф", в конце июля оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой. Погибло пятеро людей, в том числе мама и дочка — Наталья и Дарья. Девочке было всего 10 лет.

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#Дети #Взрывы #Видео #Кривой Рог