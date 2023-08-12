Дитинство під обстрілами: у мережі з’явилося щемливе відео реакції маленьких мешканців Кривого Рогу на вибухи

На ці кадри важко дивитися без сліз

Після 10 години ранку у суботу, 12 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли потужні вибухи, на щастя, обійшлося без втрат. Проте вибухи налякали маленьких мешканців міста.

У мережі з’явилося відео із заходу з роздачі волонтерами рюкзаків та шкільного приладдя, саме в цей момент й прогриміли вибухи, пронизливі кадри опублікував Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Відбувалася звичайна для таких випадків метушня, малюків вибудовували для отримання подарунків, вони були трохи збуджені та зацікавлені. Проте щойно пролунали вибухи, обличчя дітей в мить змінилися — стали тривожними та напруженими. Вони почали шукати очима батьків, потягнулися до мам та тат — хтось узяв їх за руку, хтось пригорнувся. Від цих кадрів стискається серце.

"Будь прокляті ці нелюди", "Не можу без сліз дивитися! Бідні діти, які впізнали війну... Сумне дитинство, що проходить під обстрілами, в страху ...", "Я тільки привезла дитину на гурток злякалися і діти і дорослі! Скільки ж це триватиме? ", — пишуть українці в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці липня окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою. Загинуло п’ятеро людей, зокрема мама та донька — Наталя та Дарина. Дівчинці було лише 10 років.