Українцям знову загрожують блекаути: про що варто подумати заздалегідь, якщо вдома діти

Подбати про світло необхідно до того, як прийдуть холоди

Літо добігає кінця, а разом з восени наближаються холоди та ймовірність нових блекаутів. І якщо для дорослих відключення світла це лише побутові незручності, то дітей темрява може налякати.

Однак, як мовиться в матеріалі Osvitoria, є кілька трюків, які допоможуть дітям легше впоратися з пітьмою.

Проєктор зоряного неба є одним із таких рішень. Вони зазвичай стоять у межах 200-400 гривень та харчуються від пальчикових батарейок. Увімкнувши таку в кімнаті дитину можна відволікти від тіней по кутах і перевести її увагу на зірки на стелі.

Ще одним варіантом буде покупка силіконових іграшок-світильників на світлодіодах. Вони не нагріваються, здатні змінювати колір освітлення та можуть працювати до 20 годин без підзарядки. Залежно від розміру та моделі така іграшка коштуватиме 200-1200 гривень.

Крім того, можна використовувати гірлянди, які працюють на батарейках. Крім відомих гірлянд також існують світлодіодні нитки, якими можна підсвітити дверні отвори або кути меблів, що не тільки красиво, а й дозволяє не натрапляти на них при відключенні світла. Ціна питання – 20 гривень за метр нитки або 75 гривень за метр гірлянд.

Також гарною ідеєю буде встановити LED-підсвічування на унітаз. Як відомо, діти не дуже люблять ходити в туалет у темряві навіть із ліхтариком, а тому встановлення такого підсвічування може допомогти вирішити проблему. Вартість підсвічування з датчиком руху зазвичай не перевищує 200 гривень.

Непогано також подумати не лише про освітлення, а й про розваги. Наприклад, можна придбати світлову панель, яка дозволить читати книги у темряві. Цей пристрій підсвічує лише одну сторінку книги та на трьох батарейках може працювати до 50 годин. Залежно від моделі така річ коштуватиме від 150 до 500 гривень.

Втім, так чи інакше сучасна дитина рано чи пізно попросить у батьків планшет або телефон, а в умовах блекауту витрачати його заряд на ігри не дуже хочеться. Тому альтернативою можуть виступити ігрові приставки, які здатні працювати до 6 годин без підзарядки, а класичний тетріс взагалі може працювати на пальчикових батарейках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про десять корисних порад, які стануть у нагоді у разі відключення електроенергії в будинках.