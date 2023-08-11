Украинцам опять грозят блэкауты: о чем стоит подумать заранее, если дома дети

Позаботиться о свете необходимо до того, как придут холода

Лето подходит к концу, а вместе с осенью приближаются холода и вероятность новых блэкаутов. И если для взрослых отключения света это всего лишь бытовые неудобства, то детей тьма может напугать.

Однако, как говорится в материале Osvitoria, есть несколько трюков, которые помогут детям легче справиться с тьмой.

Проектор звездного неба является одним из таких решений. Они обычно стоят в рамках 200-400 гривен и питаются от пальчиковых батареек. Включив такой в комнате ребенка можно отвлечь от теней по углам и перевести его внимание на звезды на потолке.

Еще одним вариантом будет покупка силиконовых игрушек-светильников на светодиодах. Они не нагреваются, способны менять цвет освещения и могут работать до 20 часов без подзарядки. В зависимости от размера и модели такая игрушка обойдется в 200-1200 гривен.

Кроме того можно использовать гирлянды, которые работают на батарейках. Помимо известных гирлянд также существуют светодиодные нити, которыми можно подсветить дверные проемы или углы мебели, что не только красиво, но и позволяет не наталкиваться на них при отключении света. Цена вопроса — 20 гривен за метр нити или 75 гривен за метр гирлянд.

Также хорошей идеей будет установить LED-подсветку на унитаз. Как известно, дети не очень любят ходить в туалет во тьме даже с фонариком, а потому установка такой подсветки может помочь решить проблему. Стоимость подсветки с датчиком движения обычно не превышает 200 гривен.

Неплохо также подумать не только об освещении, но и о развлечениях. Например, можно приобрести световую панель, которая позволит читать книги в темноте. Это устройство подсвечивает лишь одну страницу книги и на трех батарейках может работать до 50 часов. В зависимости от модели такая вещь обойдется от 150 до 500 гривен.

Впрочем, так или иначе современный ребенок рано или поздно попросит у родителей планшет или телефон, а в условиях блэкаута тратить его заряд на игры не очень-то и хочется. Поэтому альтернативой могут выступить игровые приставки, которые способны работать до 6 часов без подзарядки, а классический тетрис и вовсе может работать на пальчиковых батарейках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о десяти полезных советах, которые пригодятся в случае отключения электроэнергии в домах.