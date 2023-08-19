Момент ракетного удара по Чернигову попал на камеры видеонаблюдения

Уже более сотни человек обратились к врачам за помощью

Днем субботы, 19 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова, использовав для этого баллистические ракеты ОТРК "Искандер".

Тем временем в сети начало распространяться видео момента прилета. В частности его обнародовал в своем telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

На кадрах видно, как огненный шар, который возник после взрыва, пронесся по улице и врезался в соседнее здание.

Сам прилет на видео, по всей видимости, не попал.

Как сообщалось ранее, удар был нанесен по зданию драмтеатра в самом центре Чернигова. По данным местных властей, по состоянию на 15:30 известно о 7 погибших, еще 117 человек обратились к медикам за помощью, среди погибших и пострадавших есть дети.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Чернигову. Он подчеркнул, что нужно сделать еще больше для консолидации мира против российского террора.

Известно также о том, что в городе в этот день проходила выставка дронов "Лютые птички" и в сети уже звучат предположения о том, что именно она и стала причиной обстрела, хотя организаторы это отрицают.