Война — день 547: Украина отмечает свой 32-й День Независимости

Оперативно о главном 24 августа

Украинские военные продолжают продвигаться на направлении Бахмута и в Запорожской области, а оккупанты перебрасывают войска на направление Орехова. При этом, согласно данным военного руководства, серьезные успехи есть к югу от Работино, над которым накануне был торжественно поднят украинский флаг.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В США говорят, что не удивлены ситуации с самолетом пригожина

00:00 В россии завершили поисковые работы на месте падения самолета главаря ЧВК "Вагнера", также были найдены тела всех десяти погибших. Теперь их направят на идентификацию.

С данными за 21 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 544: ВСУ ломают оборону оккупантов на юге, а россияне продвигаются на востоке

О том, что происходило 22 августа, читайте в материале: Война — день 545: ВСУ достигли успеха на юге, а оккупанты активизировались на востоке

Информацию за 23 августа смотрите по ссылке: Война — день 546: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, а оккупанты теряют боевой дух