"В этой борьбе важен каждый": Зеленский мощно поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

Глава государства поблагодарил всех, причастных к независимости нашей страны

Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Дня Независимости Украины. Он назвал этот день праздником свободных, сильных, равных и достойных людей.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что независимость — это ценность для каждого украинца, за что сейчас они борются. Он отметил, что в этой борьбе важен каждый гражданин.

"В большой войне нет маленьких дел. Нет бесполезных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Когда мы отмечаем Независимость Украины, каждый почувствует в ней свое. Каждый может спросить себя: "А где ты в украинской независимости? Что твоего добавилось к независимости? А чем ты помог независимости?"

И сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тому, кто дает Украине независимость. Тебе, воин, ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера и генерала.

Вам – отцу украинского воина. Вам – матери украинского защитника. Всем украинским семьям, воспитавшим в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил", — сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил каждого, кто ждет своих родных с фронта и тех, кто ежедневно молится за них.

"Тех, кто звонит или пишет такое важное: "Как ты?" Чтобы услышать такое желанное: "Все хорошо". Такое ценное: "Я тебя люблю". "Наш сын сделал вчера первый шаг". "Дочка сегодня сказала: "Папа", — добавил он.

В своей речи он поблагодарил всех, кто обеспечивает связь в стране, украинских детей, украинских переселенцев, педагогов, медиков, энергетиков, полицейских, пожарных, спасателей, журналистов, тех, кто производит ракеты и дроны, саперов, земледельцев, предпринимателей, перевозчиков, плательщиков налогов, волонтеров, спортсменов, культурных работников.

"Важен каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации. Но держит наш флаг так, чтобы кафиров не нашел. Кто ждал и кто дождался Украины. Кого ранили, кто потерял конечности, но не потерял себя, и главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен, у кого забрали свободу, но не свободу, кто не потерял Украину в себе, кто вернулся и продолжает драться. И те, кто вернутся. Обязательно. Все, кто доказал: все важные – и люди, и действия, и слова. Ибо мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" подвел итоги войны в Украине, которая длится уже полтора года.