"Без обмежень" и Злата Огневич выпустили трогательную песню ко Дню Независимости: на клип вдохновил Иван Франко (видео)

Место съемок артистами выбрано не случайно, авторы ссылаются на легендарных "Каменярів"

Группа "Без обмежень" и певица Злата Огневич ко Дню Независимости Украины представили совместный трек "Народжені вільними". Это первая дуэтная работа артистов.

Клип появился на YouTube-канале коллектива 23 августа 2023 года. В композиции говорится о силе и мощи украинского народа, рожденных сильными и свободными украинцами.

Как рассказывает Злата Огневич, новый трек посвящен непобедимым украинцам, которые никогда не будут мириться с несправедливостью, всегда будут бороться за свою свободу и идти до последнего ради Независимости. В то время как фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец отмечает, что трек не похож ни на творчество группы, ни на композиции певицы.

"У песни есть сильный месседж, который мы хотим донести до каждого украинца. "Народжені вільними" – это манифест сильных, независимых и свободных духом людей", — поделился Танчинец.

Трек сочетает элементы рока и поп-музыки. На клип артистов вдохновила известная работа украинского писателя Ивана Франко "Каменярі". Так, съемки видео состоялись в функционирующем каменном карьере. Локация стала для авторов работы отражением силы и мощи. Как скалы в стихотворении Франко бороли сильные и могучие каменщики, так и украинцы сейчас борются за независимость и свободу.

Дуэтный трек артистов получил много одобрительных отзывов пользователей. В комментариях к клипу украинцы пишут:

"Как прекрасно звучит украинский язык. Клип очень интересный. Исполнение просто невероятно! Спасибо";

"Чрезвычайно красиво! Великолепный дуэт! Исполнение — супер! Украина всегда будет свободной!";

"Очень сильно… Такие мы украинцы — свободные и непокоренные. Спасибо за новый хит!"

Ранее "Телеграф" сообщал, что хитмейкер YAKTAK выпустил песню "Уночі", а в клипе впервые снялся со своей девушкой Алисой. Больше об этой работе и славе во время войны артист рассказал в эксклюзивном интервью.