Украинский певец выпустил романтический трек, в котором сделал предложение своей девушке (видео)

Новый трек – это подлинное признание в искренних чувствах любимой

В украинском шоу-бизнесе намечается новая свадьба. Финалист Нацотбора на "Евровидение" DEMCHUK (Вася Демчук) выпустил новый романтический трек, в котором сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Песня получилась очень чувствительной и трепетной.

Композиция под названием "Вечность" опубликована на официальном Youtube-канале артиста и она является подлинным признанием исполнителя в искренних чувствах любимой девушки. Правда, он тщательно скрывает ее от общественности.

"Слухай, я ще не бачив нікого краще, навіть не хочу думати про це, просто розумію що готовий на все. Пропоную тобі руку серце", — поется в тексте новой песни.

Артист ни разу не рассказывал, с кем состоит в отношениях, даже не называл имя своей девушки, но отмечал, что она смогла залечить все его сердечные шрамы и ему сейчас очень повезло с любовью.

Вася Демчук выпустил песню "Вечность"

Поклонникам новый трек очень понравился, они отметили, что композиция получилась действительно очень нежной и поздравили Демчука с долгожданной премьерой: "Невероятный трек, слушаю на репите!", "Невероятная песня", "Какие слова. Спасибо за такие тексты!", — говорится в комментариях.

реакция сети на трек "Вечность" Василия Демчука

"Телеграф" писал ранее, что "Океан Эльзы" выпустил новую версию и клип песни "Я їду додому". Артист посвятил ее работе саперов, рискующих своей жизнью.