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"Герои умирают": известная певица-боевой медик выпустила пронзительный клип, украинцы благодарят за правду (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Певица стасик віпустила новій клип Новость обновлена 12 июля 2023, 13:38
Певица стасик віпустила новій клип. Фото facebook.com/hardbride

То, что показано в клипе, в какой-то степени автобиографично

Боевой медик и певица Анастасия Шевченко, которая работает на Бахмутском направлении, выпустила новый клип на стихи Саши Кладбище "Герои умирают".

Певица Стасик (сценическое имя Анастасии Шевченко) презентовала новый клип в Facebook.

"Мы все это знаем, но это нужно сказать вслух. Герои умирают. Они умирают за нас", — написала она.

В клипе снимались украинские военнослужащие, те кто сейчас защищает Украину с оружием в руках, а также боевой медик и повар на фронте.

Стасик рассказала в интервью "Суспільне Культура", что то, что показано в клипе, в какой-то степени автобиографично, так как на фронте ей порой приходится отвозить в морг тела погибших героев.

"Конечно, комфортнее всего работать на медеваке, когда мне на бронированном транспорте привозят раненого, а моя задача состоит в том, чтобы его стабилизировать и повезти в ближайший стабилизационный пункт или больницу. Но если, например, я стою на точке и мне привозят погибшего, которого нужно транспортировать в морг, я тоже берусь за эту работу. У меня бывают моменты, когда везу погибшего. В эти моменты я полна и благодарности, и жалости, и большой любви – не знаю, как это объяснить. Происходящее в клипе — это не новый для меня опыт. Быть Хароном – не новый для меня опыт, я делала это в реальной жизни", — рассказала Анастасия.

По ее словам, четверо из тех, кто снимался в клипе, те, с кем она сейчас воюет плечом к плечу.

Стасик отметила, что популярное в Украине выражение "Герои не умирают" поддерживает людей в ужасных реалиях войны, но правда в том, что герои умирают — за нас.

"Эти лозунги важны. И лозунг "Герои не умирают" важен, потому что напоминает о том, что герои живут в нашей памяти. И еще должны продолжать жить в наших делах. Но "Герои не умирают" озвучены тысячи тысяч раз. Теперь пора признать и другую часть этой жизни: герои умирают", — сказала медик.

Украинцы благодарят Стасик за песню и суть, которую она несет.

"Наконец-то кто-то это сказал", "У меня от образов мурашки по коже и комок в горле. Спасибо", "Очень больно, но это наша действительность и правда. Спасибо", "Сердцевырывающее, но такое нужное. Спасибо за ваш талант, за все, что вы пережили, все чем поделились и продолжаете делиться", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Артем Пивоваров поразил сеть исполнением украинской песни "Ой на горі".

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#Клип #Медик #Герои