"Герої вмирають": відома співачка-бойовий медик випустила пронизливий кліп, українці дякують за правду (відео)

Те, що показано в кліпі, певною мірою автобіографічно

Бойовий медик та співачка Анастасія Шевченко, яка працює на Бахмутському напрямку, випустила новий кліп на вірші Саші Кладбище "Герої вмирають".

Співачка Стасік (сценічне ім’я Анастасії Шевченко) презентувала новий кліп у Facebook.

"Ми все це знаємо, але це треба сказати вголос. Герої вмирають. Вони вмирають за нас", — написала вона.

У кліпі знімалися українські військовослужбовці, ті, хто зараз захищає Україну зі зброєю в руках, а також бойовий медик і кухар на фронті.

Стасік розповіла в інтерв’ю "Суспільне Культура", що те, що показано у кліпі, певною мірою автобіографічно, бо на фронті їй часом доводиться відвозити до моргу тіла загиблих героїв.

"Звичайно, найкомфортніше працювати на медеваку, коли мені на броньованому транспорті привозять пораненого, а моє завдання полягає в тому, щоби його стабілізувати та повезти у найближчий стабілізаційний пункт або лікарню. Але якщо, наприклад, я стою на точці й мені привозять загиблого, якого треба транспортувати у морг, я теж беруся за цю роботу. У мене бувають моменти, коли везу загиблого. В ці моменти я сповнена і вдячності, і жалю, і великої любові — не знаю, як це пояснити. Те, що відбувається у кліпі, — це не новий для мене досвід. Бути Хароном — не новий для мене досвід, я робила це в реальному житті", — розповіла Анастасія.

За її словами, четверо з тих, хто знімався у кліпі, ті, з ким вона зараз воює пліч-о-пліч.

Стасік зазначила, що популярний в Україні вислів "Герої не вмирають" підтримує людей у жахливих реаліях війни, але правда в тому, що герої вмирають за нас.

"Ці гасла важливі. І гасло "Герої не вмирають" є важливим, тому що нагадує про те, що герої живуть у нашій пам’яті. І мають ще продовжувати жити у наших справах. Але "Герої не вмирають" озвучено тисячі тисяч разів. Тепер час визнати й іншу частину цього життя: герої вмирають", — сказала медик.

Українці дякують Стасік за пісню та суть, яку вона несе.

"Нарешті хтось це сказав", "У мене від образів мурахи по шкірі і комок у горлі. Дякую", "Дуже боляче, але це наша дійсність і правда. Дякую", "Серцевиривальне, але таке потрібне. Дякую за ваш талант, за все, що ви пережили, чим поділилися і продовжуєте ділитися", — пишуть коментатори.

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