Український співак випустив романтичний трек, в якому зробив пропозицію своїй дівчині (відео)
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Новий трек – це справжнє зізнання у щирих почуттях коханій
В українському шоу-бізнесі планується нове весілля. Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення" DEMCHUK (Вася Демчук) випустив новий романтичний трек, у якому зробив своїй коханій пропозицію руки та серця. Пісня вийшла дуже чутливою та ніжною.
Композиція під назвою "Вічність" опублікована на офіційному Youtube-каналі артиста і є справжнім зізнання виконавця у щирих почуттях коханій дівчини. Щоправда, він старанно приховує її від громадськості.
"Слухай, я ще не бачив нікого краще, навіть не хочу думати про це, просто розумію що готовий на все. Пропоную тобі руку і серце ", — співається у тексті нової пісні.
Артист жодного разу не розповідав, з ким перебуває у стосунках, навіть не називав ім’я своєї дівчини, але зазначав, що вона змогла залікувати всі його серцеві шрами, і йому зараз дуже пощастило з коханням.
Шанувальникам новий трек дуже сподобався, вони відзначили, що композиція вийшла справді дуже ніжною і привітали Демчука з довгоочікуваною прем’єрою: "Неймовірний трек, слухаю на репіті!", "Неймовірна пісня", "Які слова. Дякую за такі тексти!" — йдеться у коментарях.
"Телеграф" писав раніше, що "Океан Ельзи" випустив нову версію та кліп пісні "Я їду додому". Артист присвятив її роботі саперів, які ризикують своїм життям.