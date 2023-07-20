Український співак випустив романтичний трек, в якому зробив пропозицію своїй дівчині (відео)

Новий трек – це справжнє зізнання у щирих почуттях коханій

В українському шоу-бізнесі планується нове весілля. Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення" DEMCHUK (Вася Демчук) випустив новий романтичний трек, у якому зробив своїй коханій пропозицію руки та серця. Пісня вийшла дуже чутливою та ніжною.

Композиція під назвою "Вічність" опублікована на офіційному Youtube-каналі артиста і є справжнім зізнання виконавця у щирих почуттях коханій дівчини. Щоправда, він старанно приховує її від громадськості.

"Слухай, я ще не бачив нікого краще, навіть не хочу думати про це, просто розумію що готовий на все. Пропоную тобі руку і серце ", — співається у тексті нової пісні.

Артист жодного разу не розповідав, з ким перебуває у стосунках, навіть не називав ім’я своєї дівчини, але зазначав, що вона змогла залікувати всі його серцеві шрами, і йому зараз дуже пощастило з коханням.

Вася Демчук випустив пісню "Вічність"

Шанувальникам новий трек дуже сподобався, вони відзначили, що композиція вийшла справді дуже ніжною і привітали Демчука з довгоочікуваною прем’єрою: "Неймовірний трек, слухаю на репіті!", "Неймовірна пісня", "Які слова. Дякую за такі тексти!" — йдеться у коментарях.

реакція мережі на трек "Вічність" Василя Демчука

"Телеграф" писав раніше, що "Океан Ельзи" випустив нову версію та кліп пісні "Я їду додому". Артист присвятив її роботі саперів, які ризикують своїм життям.