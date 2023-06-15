"Сльози з перших нот": Океан Ельзи випустив нову версію та кліп пісні "Я їду додому"

Нову версію пісні артист присвятив роботі саперів, які ризикують своїм життям

Українські артисти активно підтримують наших військових на фронті, випускаючи символічні пісні та відкриваючи збори на потреби ЗСУ. Одним із таких співаків є фронтмен гурту "Океан Ельза" Святослав Вакарчук, який з початку війни приїжджає до різних куточків України з концертами до наших солдатів та піднімає бойовий дух.

Кілька годин тому гурт випустив нову версію своєї популярної пісні "Я їду додому" і представив зворушливий кліп. Вакарчук присвятив її саперам, які щодня працюють над тим, щоби зробити територію нашої країни безпечною, ризикуючи власним життям.

Кліп опублікований на офіційному Youtub-каналі гурту та зібрав уже понад 13 тисяч переглядів.

В описі до відеоролика йдеться, що для українців з початку війни багато слів набули нових значень, а звичайна фраза "Я їду додому" перетворилася на найбільше бажання, мантру та молитву.

"Наша пісня, написана понад 15 років тому, давно і добре відома "Я їду додому", зараз звучить зовсім інакше: чуттєво, з болем, але з надією, з непохитною вірою в наш дім-Україну", — йдеться у тексті.

Нова версія пісні "Я їду додому"

У коментарях підписники подякували співаку за чуттєву композицію, зазначивши, що це шедевр, який не залишить байдужим жодного українця.

"Аж волосся стало дибки з перших кадрів", "Дуже зворушливо, щиро дякуємо", "Пісня — це найкоротший шлях до серця. Україна сердце землі", "Сльози с перших нот… мурахи. Як же хочеться до дому", — йдеться в коментарях.

"Телеграф" писав раніше, що Вакарчук заспівав дуетом зі співачкою KOLA. Артисти випустили композицію під назвою "Коли ми двоє".