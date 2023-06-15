"Слезы с первых нот": Океан Эльзы выпустил новую версию и клип песни "Я їду додому"

Новую версию песни артист посвятил работе саперов, рискующих своей жизнью

Украинские артисты активно поддерживают наших военных на фронте, выпуская символические песни и открывая сборы на нужды ВСУ. Одним из таких певцов является фронтмен группы "Океан Эльза" Святослав Вакарчук, который с начала войны приезжает в разные уголки Украины с концертами к нашим солдатам и поднимает боевой дух.

Несколько часов назад группа выпустила новую версию своей популярной песни "Я їду додому" и представила трогательный клип. Вакарчук посвятил ее саперам, которые ежедневно работают над тем, чтобы сделать территорию нашей страны безопасной, рискуя собственной жизнью.

Клип опубликован на официальном Youtub-канале группы и собрал уже более 13 тысяч просмотров.

В описании к видеоролику говорится, что для украинцев с начала войны многие слова приобрели новые смыслы, а обычная фраза "Я їду додому" превратилась в самое большое желание, мантру и молитву.

"Наша песня, написанная более 15 лет назад, давно и хорошо известная "Я їду додому", сейчас звучит совсем иначе: чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом-Украину", — говорится в тексте.

Новая версия песни "Я їду додому"

В комментариях подписчики поблагодарили певца за чувственную композицию, отметив, что это шедевр, который не оставит равнодушным ни одно украинца.

"Аж волосы встали дыбом из первых кадров", "Очень трогательно, искренне благодарим", "Песня — это кратчайший путь к сердцу. Украина сердце земли", "Слезы из первых нот… Как же хочется домой", — говорится в комментариях.

"Телеграф" писал ранее, что Вакарчук спел дуэтом с певицей KOLA. Артисты выпустили композицию под названием "Коли ми двоє".