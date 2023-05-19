Написал эту песню, когда тосковал по семье: Вакарчук покорил сеть дуэтом с певицей KOLA (видео)

Новый трек будет близок всем украинцам, скучающим по своим родным из-за войны

Украинская группа "Океан Эльзы" и певица KOLA представили совместный трек "Коли ми двоє". Фронтмен Святослав Вакарчук, у которого во время полномасштабной войны родилась дочь, написал эту песню, когда тосковал по семье.

Клип на композицию "Океан Эльзы" и KOLA "Коли ми двоє" опубликован в Youtube в пятницу, 19 мая. Детальнее об истории создания песни Вакарчук рассказал в соцсетях.

Как пишет музыкант на своей странице в Facebook, песня была создана буквально на одном дыхании в один зимний вечер. Тогда Вакарчук чувствовал себя одиноким в разлуке с семьей. Такие же чувства, отмечает он, испытывают сотни тысяч украинцев, особенно наши воины, защищающие Украину от российского захватчика.

Трек называется "Коли ми двоє", так что не удивительно, что у автора возникла идея создать дуэт. На сотрудничество с исполнительницей хитов "Чи разом" и "Біля серця" его побудил случай во время поездки на восток страны.

"В авто тихо работало радио, я услышал одну из песен Насти (Анастасия Прудиус выступает под псевдонимом KOLA. – Ред.), а за окном в это время был небольшой прифронтовый город, автомобили с военными, гражданские, спешащие по своим делам, и среди всей этой обеспокоенной жизни на обочине стояла обнявшись пара: он в форме, она — с небольшим чемоданом", — вспоминает Вакарчук.

Именно в этот момент артист понял, что песня – о диалоге, поэтому должна быть дуэтной. Вакарчук благодарен певице, наполнившей трек особым звучанием.

В комментариях к релизу пользователи засыпали артистов приятными отзывами. "Как нежно и трепетно", "Спасибо, это невероятно", "Невероятный дуэт двух любимых голосов", "Очень чувственно, как всегда": говорится в комментариях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неожиданным дуэтом порадовали украинцев Сергей Жадан и группа "Бумбокс". Песня "Правда" стала частью саундтрека фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитабаева.