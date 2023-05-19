Написав цю пісню, коли сумував за родиною: Вакарчук підкорив мережу дуетом зі співачкою KOLA (відео)

Новий трек буде близький всім українцям, які сумують за своїми рідними через війну

Український гурт "Океан Ельзи" і співачка KOLA презентували спільний трек "Коли ми двоє". Фронтмен Святослав Вакарчук, у якого під час повномасштабної війни народилася дочка, написав цю пісню, коли сумував за родиною.

Кліп на композицію "Океан Ельзи" і KOLA "Коли ми двоє" опубліковано в Youtube у п’ятницю, 19 травня. Детальніше про історію створення пісні Вакарчук розповів у соцмережах.

Як пише музикант на своїй сторінці у Facebook, пісня була створена буквально на одному диханні в один зимовий вечір. Тоді Вакарчук відчував себе самотнім в розлуці з родиною. Такі ж почуття, зазначає він, переживають сотні тисяч українців, особливо наші воїни, які захищають Україну від російського загарбника.

Трек називається "Коли ми двоє", тож не дивно, що в автора виникла ідея створити дует. На співпрацю з виконавицею хітів "Чи разом" і "Біля серця" його спонукав випадок під час поїздки на схід країни.

"В авто тихо працювало радіо, я почув одну з пісень Насті (Анастасія Прудіус виступає під псевдонімом KOLA. – Ред.), а за вікном в цей час було невеличке прифронтове місто, автівки з військовими, цивільні, які поспішали по своїх справах, і серед всього цього стурбованого життя на узбіччі стояла, обійнявшись, пара: він у формі, вона — з невеличкою валізою", — згадує Вакарчук.

Саме в ту мить артист зрозумів, що пісня – про діалог, тож має бути дуетною. Вакарчук вдячний співачці, яка наповнила трек особливим звучанням.

У коментарях до релізу користувачі засипали артистів приємними відгуками. "Як ніжно та трепетно", "Дякую, це неймовірно", "Неймовірний дует двох улюблених голосів", "Дуже чуттєво, як і завжди": йдеться у коментарях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що несподіваним дуетом порадували українців Сергій Жадан і гурт "Бумбокс". Пісня "Правда" стала частиною саундтреку фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.