"Це страшенна мотивація": Вакарчук розповів про доньку, яка народилася під час війни (відео)

Молодшій доньці Святослава Вакарчука виповнилося півроку

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час повномасштабної російсько-української війни вдруге став батьком, зворушливо розповів про піврічну доньку. Соломія народилася 21 червня 2022 року. За словами музиканта, народження дітей у такий непростий час передбачає величезну відповідальність, але водночас дає колосальну мотивацію.

Про це Вакарчук розповів в інтерв’ю ведучій Наталії Мосійчук, опублікованому на її Ютуб-каналі у вівторок, 3 січня. Артист зізнався, що поява доньки — один із найважливіших позитивних моментів минулого 2022 року. Завдяки малечі Вакарчук, за його словами, став ще сильнішим.

Так, фронтмен "Океан Ельзи" зазначив, що у народженні дитини у 2022 році, який став вкрай складним для українців, бачить певний символізм.

"Я вважаю, що народження дитини під час війни, з одного боку, це велика відповідальність, яка падає тобі на плечі. А з другого боку, це моральний бронежилет, який тобі дає сили. Це страшенна мотивація, — вважає Вакарчук. — Тому важко, навіть страшно за бійців, у яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер це відчуваю по собі. Ти в цей момент стаєш вдвічі сильнішим".

Артист обіцяє, що коли діти підростуть, щоб гучна музика їм не зашкодила, візьме спадкоємців на свій концерт. Вакарчук побажав усім дітям, які з’явилися на світ у період повномасштабної війни, знати про ці події лише з підручників з історії та ніколи не усвідомити по-справжньому жахи воєнного часу.

Як повідомлялося, у 2021 році Святослав Вакарчук повідомив про розлучення з першою дружиною Лялею Фонарьовою, з якою пробув разом близько 20 років. Нині перебуває у цивільному шлюбі з продюсеркою Євгенією Яцутою. 19 червня 2021 року в них народився син Іван, 21 червня 2022 року — дочка Соломія (ім’я означає "мир").

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурту "Океан Ельзи" виповнилося 28 років.