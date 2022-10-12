"Океану Ельзи" виповнилося 28 років: як мінялися кумири мільйонів українців (фото, відео)

За час існування група сильно змінилася

Легендарний український рок-гурт "Океан Ельзи", який неодноразово визнавався найкращим гуртом Східної Європи, 12 жовтня святкує 28 річницю від дня заснування.

Гурт був заснований у Львові у 1994 році, хоча його історія починається двома роками раніше, коли вокаліст Андрій Голяк створив гурт "Клан тиші". До нього тоді приєдналися гітарист Павло Гудімов, бас-гітарист Юрій Хусточка та ударник Денис Глінін.

Пізніше вони познайомилися зі Святославом Вакарчуком, який почав регулярно брати участь у репетиціях гурту.

"Океан Ельзи", якому судилося полюбитись мільйонам слухачів по всьому світу, був створений 12 жовтня 1994 року.

Перший серйозний концерт гурту відбувся 14 січня 1995 року, коли вони заспівали на площі перед Львівським оперним театром перед семитисячною аудиторією, а пізніше того ж року виходить їхня перша касета, скромно названа "Демо 94-95".

Пізніше того ж року вони взяли участь у фестивалі "Червона Рута" і з того часу їхня популярність стрімко пішла вгору. Вже 1996 року вони брали участь у фестивалях не лише в Україні, а й у Німеччині, Польщі та Франції.

Дебютний альбом "Там, де нас нема" вийшов 1998 року.

З того часу пісні гурту почали займати перші місця у чартах, у тому числі і Європейських. Всього за 28 років у групи на рахунку 9 альбомів, 4 збірки та понад 30 синглів.

Склад гурту неодноразово змінювався, сьогодні у ньому складаються Святослав Вакарчук (вокаліст, автор музики та слів), Денис Глінін (ударник), Денис Дудко (бас-гітарист), Мілош Еліч (клавішник, аранжувальник) та Володимир Опсениця (гітарист).

Група не залишається осторонь війни та продовжує гастролювати Україною та Європою, збираючи гроші на потреби українських військових.