Святослав Вакарчук виконав свій легендарний хіт разом із гуртом Coldplay (відео)

Весь зал підспівував музикантам в унісон.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який раніше коротко і ясно пояснив своє ставлення до росіян прямо зі сцени у Варшаві, спільно з британським гуртом Coldplay виконали легендарний хіт українського колективу на концерті у Брюсселі. Зазначимо, раніше Coldplay вже співали цю композицію в Польщі.

9 серпня у столиці Бельгії на стадіоні King Baudouin Stadium Кріс Мартін та Святослав Вакарчук виконали найвідомішу пісню "Обійми". Зазначимо, що на знак солідарності до українського народу соліст Coldplay прикрасив свої зап’ястя браслетом у кольорах українського прапора.

"Коли настане день, закінчиться війна" — заспівали музиканти.

Зазначимо, що британські виконавці підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення росії.

Нещодавно українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою Ela. До свята Івана Купала дівчата презентували трек #KUPALA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автори відомого матюки про президента України Володимира Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.