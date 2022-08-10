Святослав Вакарчук исполнил свой легендарный хит вместе с группой Coldplay (видео)

Весь зал подпевал музыкантам в унисон.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ранее коротко и ясно объяснил свое отношение к россиянам прямо со сцены в Варшаве, совместно с британской группой Coldplay исполнили легендарный хит украинского коллектива на концерте в Брюсселе. Отметим, что ранее Coldplay уже пели эту композицию в Польше.

9 августа в столице Бельгии на стадионе King Baudouin Stadium Крис Мартин и Святослав Вакарчук исполнили известнейшую песню "Обійми". Отметим, что в знак солидарности к украинскому народу, солист Coldplay украсил свои запястья браслетом в цветах украинского флага.

"Коли настане день, закінчиться війна" — спели музыканты.

Отметим, что британские исполнители поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения россии.

Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что авторы известного матерного хита о президенте Украины Владимире Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.